Материалы на Шевчука пока не приняли

«Питерец.ру» сообщает, что суд не принял материалы дела в отношении музыканта Юрия Шевчука. Но в данном случае речь идет о технических нюансах. В этих материалах имеют недочеты, которые требуют устранения.

Так что сотрудники правоохранительных органов должны будут внести эти исправления. После этого суд, скорее всего, примет составленные материалы. В суде сослались на то, что в материалах нет описания события правонарушения. Еще не указано, в чем конкретно выражались незаконные призывы Шевчука.

Напоминаем, что инцидент произошел во время концерта в Уфе. Лидер «ДДТ» раскритиковал спецоперацию на Украине. После этого в отношении Шевчука было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы передали в суд Петербурга, поскольку музыкант проживает в Северной столице.

Посмотрим, чем закончится дело Шевчука. Он известен своими оппозиционными настроениями. Но порой перебарщивает с критикой в адрес власти.