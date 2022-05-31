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Питерец.ру » Общество » Материалы на Шевчука пока не приняли

Материалы на Шевчука пока не приняли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Суд не принял материалы на Шевчука, а вернул для устранения недочетов

«Питерец.ру» сообщает, что суд не принял материалы дела в отношении музыканта Юрия Шевчука. Но в данном случае речь идет о технических нюансах. В этих материалах имеют недочеты, которые требуют устранения.

Так что сотрудники правоохранительных органов должны будут внести эти исправления. После этого суд, скорее всего, примет составленные материалы. В суде сослались на то, что в материалах нет описания события правонарушения. Еще не указано, в чем конкретно выражались незаконные призывы Шевчука.

Напоминаем, что инцидент произошел во время концерта в Уфе. Лидер «ДДТ» раскритиковал спецоперацию на Украине. После этого в отношении Шевчука было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы передали в суд Петербурга, поскольку музыкант проживает в Северной столице.

Посмотрим, чем закончится дело Шевчука. Он известен своими оппозиционными настроениями. Но порой перебарщивает с критикой в адрес власти.

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