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Питерец.ру » Общество » Дзюба простился с Петербургом

Дзюба простился с Петербургом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bfm.ru
Артем Дзюба поблагодарил город и клуб «Зенит»

Артем Дзюба – личность противоречивая, но личность. Именно так про него сказал один из фанатов. И это очень точно описывает Артема. Стало известно, что этот человек покидает «Зенит» и прощается с Петербургом.

По этому поводу Дзюда записал даже видео, где предстал в костюме супергероя Дэдпула. Он даже нанял актера Петра Гланца, который озвучил этот ролик. Футболист поблагодарил Петербург за все и признался, что город навсегда останется в его сердце.

«Питерец.ру» отмечает, что Артем Дзюба пробыл в Северной столице 7 лет. За это время он уже успел стать своим. Нельзя не признать, что Дзюба внес огромный вклад в успехи «Зенита» и был одним из лучших.

Дальнейшие планы Артема неизвестны. Но хорошо, что расставание происходит на позитивной ноте. Возможно, не стал легендой уровня Александра Кержакова. Но отрицать заслуги этого человека нельзя.

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