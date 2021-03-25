Игрок питерского «Зенита» приблизился к историческому рекорду

Футболист питерского «Зенита» Артем Дзюба отметился важным карьерным достижением и приблизился к рекорду национальной сборной России.

Нападающий «Зенита» в последние месяцы стал заметным фигурантом новостей, и не всегда это именно спортивные сводки. Артем Дзюба – пожалуй, самый обсуждаемый персонаж российского футбола, и не важно, следите ли вы за футболом в качестве преданного болельщика, делаете ли ставки на спорт либо же просто включаете телевизор в качестве простого обывателя. Форвард «Зенита» чаще всех упоминается в СМИ, благодаря скандальным выходкам или высказываниям.

Но, к счастью, новостей, связанных с профессиональными достижениями Дзюбы также в достатке. И самая свежая из них – статистическое достижение, покорившееся Артему в матче первого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Мальты. Форвард забил один из голов за российскую сборную, победившую соперника со счетом 3:1, и этот гол стал уже 27-м для нападающего в футболке национальной команды. А это значит, что Дзюба вышел на чистое второе место в историческом списке бомбардиров команды, обойдя Владимира Бесчастных, забившего 26 раз и уже давно завершившего свою карьеру.

Единственным, кто забил за сборную России больше, чем Дзюба, остается еще один не чужой Санкт-Петербургу футболист – Александр Кержаков. Форвард, который уже повесил бутсы на гвоздь и трудится на тренерском поприще в Томске, отличился за национальную команду 30 раз, и похоже, его рекорд падет уже в ближайшие месяцы.

Безусловно, скептически настроенные по отношению к Дзюбе любители футбола отметят, что почти половину из своих голов Артем забил в ворота сборных, не входящих в Топ-100 лучших мирового рейтинга. Но не стоит забывать и о том, что именно голы этого нападающего дарили радость болельщикам во время успешного домашнего чемпионата мира для России – тогда форвард, напомним, поражал ворота таких команд как Саудовская Аравия, Египет и Испания.