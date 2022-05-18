Он стал лучшим

Для многих работа является исключительно средством для зарабатывания денег. Мало кто вкладывает в нее свою душу, трудится ответственно и добросовестно. Однако встречаются люди, которые выполняют свои обязанности не просто профессионально, а делают это лучше всех остальных. Такие работники получают заслуженное признание.

«Питерец.ру» сообщает, что в Грозном прошел конкурс среди водителей такси. В нем приняли участие представители 24 регионов. Победителем стал петербуржец Олег Махматов. Он мастерски прошел все испытания и показал высочайший профессионализм. В качестве награды за победу Махматов получит денежный приз в 150 тыс. рублей и автомобиль. Приятно, когда жители нашего города становятся лучшими в таких серьезных конкурсах.