ента новостей

13:40
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения
13:20
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
13:14
Отреставрированный портрет императрицы Марии Федоровны вернулся в экспозицию Эрмитажа
08:47
Кто из лидеров будет на ПМЭФ?
08:19
Он стал лучшим
07:54
Ориентируемся на Восток
13:43
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
13:38
Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц
11:44
Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга
10:55
Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI
10:21
Готовятся заменить SWIFT
09:39
Как оспорить долг за капремонт
09:00
Давайте снимем маски
11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
09:54
Что с летним отпуском?
09:02
Чем вызвано падение евро
20:36
Жители Северной столицы раскритиковали Смольный за провал транспортной реформы
13:09
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют съезд на проспект Косыгина
09:41
ПМЭФ пройдет без финнов
09:18
Биткоин обвалится
08:55
Раненым – выплаты
00:09
Точный бросок Билли Бэрона позволил «Зениту» выйти вперёд в серии с УНИКСом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Он стал лучшим

Он стал лучшим

0
77
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
grozny-inform.ru
Петербуржец стал лучшим таксистом России

Для многих работа является исключительно средством для зарабатывания денег. Мало кто вкладывает в нее свою душу, трудится ответственно и добросовестно. Однако встречаются люди, которые выполняют свои обязанности не просто профессионально, а делают это лучше всех остальных. Такие работники получают заслуженное признание.

«Питерец.ру» сообщает, что в Грозном прошел конкурс среди водителей такси. В нем приняли участие представители 24 регионов. Победителем стал петербуржец Олег Махматов. Он мастерски прошел все испытания и показал высочайший профессионализм. В качестве награды за победу Махматов получит денежный приз в 150 тыс. рублей и автомобиль. Приятно, когда жители нашего города становятся лучшими в таких серьезных конкурсах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2020, 13:29
В Петербурге выбрали победителей четвертого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство»
17-10-2017, 14:37
Нюансы перевозки грузов по Украине
25-10-2016, 08:57
Субботник прошел успешно
23-05-2016, 10:06
Премьер Мариинского театра завоевал награду "Benois de la Danse" и стал лучшим танцовщиком мира
19-01-2022, 08:29
В лидерах по удаленщикам
29-05-2021, 14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
256
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
357
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
316
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
374
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх