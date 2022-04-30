Мы против нацизма

В нашей стране пройдут концерты, направленные против нацизма. Один из них состоялся в Петербурге. Мероприятие прошло в парке «Патриот». Там встретились активисты, артисты, кадеты, студенты и творческие люди.

Певец Петр Захаров отметил, что сейчас каждый борется за мир, в котором нет места нацизму. Для этого и используются таланты и умения, прикладываются силы. По словам артиста, у каждого имеется свой фронт. Нужно подходить к этому служению со всей ответственностью.

«Питерец.ру» сообщает, что помимо концерта в городе оказывается и другая поддержка военным. Отдельных слов заслуживает акция «Напиши письмо солдату», в которой приняли участие все школы Северной столицы. Ребята направили на фронт около 10 тыс. писем.

Борьба с нацизмом – это реалии наших дней. К сожалению, это зло сейчас процветает на Украине. Чтобы его ростки не появились у нас, в Петербурге и по всей России стали уделять особое внимание патриотизму и формированию правильных ценностей.