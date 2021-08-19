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Питерец.ру » Общество » На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Пискаревским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Культуры (км 33+000 – км 28+377 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 24 по 30 августа 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой  полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Устранять колейность будут на второй полосе» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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