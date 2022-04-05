Топить будут до мая

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице отопление в домах останется примерно до начала мая. Так что подача тепла будет происходить еще месяц. Об этом сообщили энергетики.

Сроки носят приблизительный характер, и точную дату отключения отопления никто назвать не может. Пока среднесуточная температура низкая, поэтому в домах необходимо поддерживать тепло.

Отключение произойдет, когда на протяжении 5 дней продержится средняя температура +8 и выше. Еще дома могут перестать отапливать в случае прогноза о резком потеплении. Но в любом случае отключение должно будет произойти в конце апреля или начале мая.

Хорошо, что в городе нет проблем подачей тепла. В нашей стране вообще отсутствуют подобные сложности, поскольку мы располагаем необходимым количеством энергоресурсов.