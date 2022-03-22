Отключат ли у нас интернет?

Интернет и мобильная связь стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Если забрать у нас это, мы не сможем нормально взаимодействовать. Таковы реалии нынешнего дня.

Сегодня Соединенные и их «подпевалы» вводят против нас многочисленные санкции. Россию пытаются изолировать от мирового сообщества, введя всевозможные ограничения. В связи с этим наши соотечественники обеспокоены опасностью отключения от интернета. Насколько реальна такая перспектива?

«Питерец.ру» отмечает, что жителям Северной столицы, как и других городов России, переживать по этому поводу не стоит. У нас имеется надежная инфраструктура, которая способна обеспечить необходимой связью.

Так что санкции не распространятся сотовую связь и интернет. Не настолько эти «западники» всемогущие, что способны лишь нас привычных вещей.