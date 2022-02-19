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Питерец.ру » Экономика » Они экономят на упаковке

Они экономят на упаковке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Производители решили обойтись без повышения цены товара

Рост цен на продукты воспринимается жителями нашей страны довольно болезненно. Люди негативно реагируют на повышение стоимости товаров, ведь доходы при этом остаются на прежнем уровне или оказываются ниже.

«Питерец.ру» сообщает, что производители решили не прибегать к тактике повышения стоимости товара. Вместо этого будет уменьшен размер упаковки. Например, шоколад «Россия» раньше выпускали весом 85 граммов. Теперь этот вес будет сокращен до 82 граммов.

Объем питьевых йогуртов снизят на 10 граммов. Производители пива сократят объем на 0,07 л. Тара со сниженном весом будет использоваться и в сегменте молочной продукции.

Это довольной популярный способ решить проблему повышения себестоимости продукции. Компании уже применяли ранее данную стратегию. Это отличная альтернатива повышения цены товара.

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