Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке

В честь Дня российского студенчества 25 января на Большом катке Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» организует катание студентов Санкт-Петербурга на коньках. Сбор участников в 17:00.

200 лучших студентов встретятся в этот день на льду площадью 4000 м2. Украшенная нарядная ель, гирлянды и световые проекции подарят гостям праздничную атмосферу.

В этот вечер для молодых ребят организуют бесплатные каток и прокат коньков. Профессиональные хоккеисты продемонстрируют настоящий мастер-класс, а фигуристы и артисты города устроят захватывающую шоу-программу.

Также у участников праздника будет возможность выиграть ценные призы. Авторы самых креативных Reels в Инстаграме станут обладателями акустической системы и портативных зарядных устройств. Весь вечер на площадке будут работать тематические фотозоны и дискотека.

Событие пройдет при поддержке Комитета по физической культуре и спорту и Федерации хоккея Санкт-Петербурга. Подробная информация в группе ВКонтакте Центра (https://vk.com/dz_spb).