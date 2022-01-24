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Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Все на лед: молодежь Санкт-Петербурга отметит Татьянин день на катке

В честь Дня российского студенчества 25 января на Большом катке Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» организует катание студентов Санкт-Петербурга на коньках. Сбор участников в 17:00.

200 лучших студентов встретятся в этот день на льду площадью 4000 м2. Украшенная нарядная ель, гирлянды и световые проекции подарят гостям праздничную атмосферу.

В этот вечер для молодых ребят организуют бесплатные каток и прокат коньков. Профессиональные хоккеисты продемонстрируют настоящий мастер-класс, а фигуристы и артисты города устроят захватывающую шоу-программу.

Также у участников праздника будет возможность выиграть ценные призы. Авторы самых креативных Reels в Инстаграме станут обладателями акустической системы и портативных зарядных устройств. Весь вечер на площадке будут работать тематические фотозоны и дискотека.

Событие пройдет при поддержке Комитета по физической культуре и спорту и Федерации хоккея Санкт-Петербурга. Подробная информация в группе ВКонтакте Центра (https://vk.com/dz_spb).

Источник: Комитет по молодежной политике
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