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Питерец.ру » Общество » Иски бывают странными

Иски бывают странными

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
petrogazeta.ru
Женщина пожаловалась на производителей батончиков

Судебные иски бывают странными и нелепыми. Достаточно вспомнить недавнюю претензию юриста в адрес Деда Мороза. Дело приобрело такой шутливый резонанс, что по этому поводу высказался даже президент Путин.

Однако в Северной столице было подано еще одно исковое заявление, заслуживающее отдельного внимания. По уровню странности эта претензию вполне может конкурировать с жалобой к новогоднему персонажу.

«Питерец.ру» сообщает, что жительница города на Неве подала в суд на производителя батончиков. Она посчитала, что их продукция не соответствует нормам морали. Петербурженка приобрела 12 таких батончиков для себя и своего сожителя.

По вкусу ничего странного в них не наблюдалось. Но на следующий день после употребления мужчина стал особо активен, в том числе в интимной сфере. Женщине это не понравилось. Она уверена, что продукт негативно повлиял на нервную систему. В суде пока, видимо, не знают, как реагировать на подобную жалобу.

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