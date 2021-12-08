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Питерец.ру » Общество » Пришли волки

Пришли волки

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Ленобласти появилось много волков

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стало много волков. Охотники уже убили 46 таких хищников. Эти звери появляются в местах скопления отходов, а также рядом с населенными пунктами.

Чем объяснить такое поведение животного? Во время сильных морозов волки испытывают затруднения в отслеживании добычи. Большие лесные сугробы и рыхлый снег становятся помехой для этого. В результате волки подходят к территориям, где обитают люди. Некоторые хищники нападают на собак, которых встречают недалеко от поселков и дач.

Так в Тихвине волки загрызли двух собак. Жители этого города напуганы, поскольку временами хищные животные разгуливают возле домов. Люди намерены отстреливать таких волков.

Встреча с диким зверем – не самый приятный момент. От таких животных можно ожидать чего угодно. Логично, что люди хотят держаться от волков подальше. Властям необходимо принять меры по поводу случившегося.

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