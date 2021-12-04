Молочка подорожает

Повышение цен становится настолько привычным явлением, что мы уже перестаем удивляться этому факту. Это происходит практически постоянно, и при этом причины нам называются вроде бы веские. Вот и остается потребителю принимать эти вещи как данность. Другого выхода здесь просто нет.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице подорожает молочная продукция. Об этом заявили представители одного из молочных заводов Петербурга. Речь идет о повышении стоимости на 6-8%. Так за упаковку молока теперь нужно будет отдавать 65 руб.

Причиной тому стало увеличение стоимости сырья. В трудном положении оказались сельхозпроизводители – у них выросли расходы на корма. Еще одной причиной роста цен стала обязательная маркировка продукции, которая приводит к увеличению стоимости на 1 руб. Помимо этого, производители ожидают снижение спроса на товары.