Начиная с 12 ноября съезжать с КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе придётся на 800 метров раньше

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 23 километре внутреннего кольца автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса изменится схема движения автомобильного транспорта.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает особое внимание водителей транспортных средств, которые будут двигаться по внутреннему кольцу КАД на то, что если им нужно будет поспасть на съезд с развязки на проспект Энгельса в направлении Санкт-Петербурга и съезд на Новоприозерское шоссе (А-121 «Сортавала») в направлении Ленинградской области, то повернуть в направлении проезда к этим съездам надо будет на 800 метров раньше» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Начиная с 12 ноября 2021 года, это будет постоянная схема организации дорожного движения.

Изменение схемы движения связано с завершающимся последним этапом работ на Объекте: «Строительство местного проезда вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга» в районе км 20+665 – км 23+402 (внутренняя сторона) с реконструкцией существующего примыкания на км 20+457 (внутренняя сторона) и устройством съезда к земельному участку с кадастровым номером 47:07:0719001:38 в районе км 22+234 (внутренняя сторона)».

Заказчик: ООО «ИнвестБугры».

Производитель работ: АО «ПетроСтройКомплект».

«Движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с проспектом Культуры будет осуществляться в штатном режиме, по трём полосам» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования и внимательно следить за информацией на дорожных знаках.