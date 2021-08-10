ента новостей

14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
14:43
В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку
14:00
В Пушкине мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней девочки
09:32
В Петербурге ввели новые правила для застроек
08:18
Буланова пожаловалась на избирательную комиссию
08:16
Работодатель не хотел платить инвалиду
22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
19:52
Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ»
16:26
В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации
16:23
В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада
11:36
Глава Петербурга о поездке в Москву
11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
10:31
В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника
09:52
Всего лишь торгуют дипломами
09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
10:53
Хованского оставили в СИЗО
10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
10:32
Ладожский мост разведут для прохода вверх буксирного состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
10:24
Почему дорожают автомобили?
09:44
От воды может быть вред
13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
13:38
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения
13:35
Выставка «Рисуя жизнь»
13:31
Выставка «Поэзия бытия»
13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
13:23
В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»

Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 11 августа 2021 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов» с максимальным высотным габаритом 22,6 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО развод мостов Ладожский мост
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

14-08-2020, 14:41
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
21-07-2021, 16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
13-08-2020, 15:00
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12-08-2019, 13:59
Полностью перекроют движение через Ладожский мост
20-07-2021, 11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
26-07-2021, 11:58
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
0
192
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
0
182
7-08-2021, 10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
0
194
6-08-2021, 13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
Наверх