Как соблюдать безопасность в лесу?

В МЧС решили напомнить петербуржцам правила безопасности во время отдыха на природе. Обязательно расскажите друзьям и близким, куда именно вы отправляетесь. У вас должен быть заряженный телефон и свисток. Пользуйтесь только знакомыми и хорошо проверенными маршрутами.

Лучше, чтобы дети были одеты в яркую одежду. Выдайте каждому ребенку по свистку, еще не отпускайте их одних на какое-то расстояние. Дети всегда должны быть под присмотром. Еще нельзя собирать неизвестные ягоды и грибы. Придерживайтесь этому правилу сами и объясните это детям.

Если вы заблудились, не поддавайтесь панике. Сразу же позвоните в службу спасения. Когда вас ищут спасатели, оставайтесь на месте и подавайте звуки. Если же придется идти, не петляйте на месте. Постарайтесь найти хоть какие-то следы инфраструктуры, чтобы прийти к людям.

Если приходится остаться на ночлег, выберите для этого сухое и максимально высокое место. Хорошо подойдет место у большого дерева. Не разводите костер в местах, где это делать запрещено. Если огонь разводить можно, окаймите это место камнями. Потом обязательно потушите огонь перед уходом.

«Питерец.ру» отмечает, что эти рекомендации станут серьезной помощью. Но лучше не допускать критичных ситуаций. Тогда отдых оставит хорошие впечатления.