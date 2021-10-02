ента новостей

15:34
В Петербурге специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии вручено Боевое знамя
11:27
Правление Бориса Джонсона превращается в один длительный кризис
11:19
В Петербурге мигрант изнасиловал пенсионерку
11:15
На севере Петербурга 15-летняя девушка выпала с третьего этажа
11:11
В Ленобласти полиция обнаружила плантацию конопли и арсенал оружия
10:44
Как соблюдать безопасность в лесу?
10:06
Халявы ждать не стоит
09:24
Айтишники стали получать больше
21:22
«Спартак», пропустив на первых секундах, смог обыграть «Наполи» Лучано Спалетти
14:45
В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа
14:23
Мост через Свирь разведут для прохода по реке яхты «Аквамарин»
13:39
Фестиваль «Берег Маклая»
13:36
В Петербурге отреставрируют интерьеры Пажеского корпуса
11:52
Интерактивные мастер-классы ко Дню пожилого человека
11:51
Что с дефицитом бюджета?
11:39
Китай заявляет, что ограничивает аборты
11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
11:21
В Европе по мере роста цен на газ люди придумывают альтернативы отоплению своих домов
10:58
В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями
10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
10:39
В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера
09:57
Он не верил в коронавирус…
09:33
Наступают очередные сложности
20:00
4:0 с «Мальме» даёт «Зениту» возможность помечтать о выходе в плей-офф Лиги Чемпионов
19:51
Выездной нетворкинг работающей молодежи Санкт-Петербурга
19:48
В Петербурге больше 100 доноров отозвались на призыв стать кровь
19:46
Россельхознадзор запретил ввоз в Петербург потенциально небезопасных креветок
15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
15:20
Бывший президент Франции Николя Саркози приговорен к 1 году лишения свободы
15:17
Бывший офицер полиции Великобритании, убивший Сару Эверард, приговорен к пожизненному заключению
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Как соблюдать безопасность в лесу?

Как соблюдать безопасность в лесу?

0
65
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербуржцам напомнили о правилах безопасности в лесу

В МЧС решили напомнить петербуржцам правила безопасности во время отдыха на природе. Обязательно расскажите друзьям и близким, куда именно вы отправляетесь. У вас должен быть заряженный телефон и свисток. Пользуйтесь только знакомыми и хорошо проверенными маршрутами.

Лучше, чтобы дети были одеты в яркую одежду. Выдайте каждому ребенку по свистку, еще не отпускайте их одних на какое-то расстояние. Дети всегда должны быть под присмотром. Еще нельзя собирать неизвестные ягоды и грибы. Придерживайтесь этому правилу сами и объясните это детям.

Если вы заблудились, не поддавайтесь панике. Сразу же позвоните в службу спасения. Когда вас ищут спасатели, оставайтесь на месте и подавайте звуки. Если же придется идти, не петляйте на месте. Постарайтесь найти хоть какие-то следы инфраструктуры, чтобы прийти к людям.

Если приходится остаться на ночлег, выберите для этого сухое и максимально высокое место. Хорошо подойдет место у большого дерева. Не разводите костер в местах, где это делать запрещено. Если огонь разводить можно, окаймите это место камнями. Потом обязательно потушите огонь перед уходом.

«Питерец.ру» отмечает, что эти рекомендации станут серьезной помощью. Но лучше не допускать критичных ситуаций. Тогда отдых оставит хорошие впечатления.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-01-2017, 22:58
Как построить площадку для детей самостоятельно
22-07-2021, 09:40
Как собирать и готовить грибы
6-01-2020, 21:02
ГДЗ и решебники: рабочая тетрадь по окружающему миру 1-4 класс Плешаков
9-04-2016, 21:33
Детская одежда
7-07-2020, 10:29
Правила грибника
14-11-2016, 18:57
Дизайнерская детская одежда - для детей или для родителей?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
98
Вчера, 11:28
В Ленобласти на трассе "Кола" автомашина "Лада" угодила под два грузовика
0
98
Вчера, 10:45
В Парголово «Газель» сбила 7-летнюю девочку
0
122
30-09-2021, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
0
155
28-09-2021, 10:30
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей и их мать
Наверх