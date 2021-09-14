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Питерец.ру » Общество » Над Кириллом посмеялись

Над Кириллом посмеялись

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Пользователи соцсетей высмеяли высказывание Кирилла о роли «Газпрома»

Смеяться над священником нельзя. Все-таки это духовный человек, потому к нему нужно относиться с почтением и уважением. С другой стороны, священнослужителю необходимо быть осторожным и не давать повода для того, чтобы над ним смеялись.

«Питерец.ру» сообщает, что патриарх Кирилл во время своего посещения Петербурга принял участие в некоторых богослужениях. На одном из них он произнес речь, в которой отметить роль «Газпрома» в духовном возрождении страны. По словам главы РПЦ, наше отечество преодолело трудности благодаря развитию энергетической промышленности.

Эти слова патриарха не остались не замеченными. Пользователи соцсетей осудили подобные высказывания. Люди саркастически отметили взаимосвязь между истинной верой и деньгами, иронично заговорили о «святой нефти». Ну а кто-то и вовсе предложил построить по храму возле каждой компрессорной станции.

Шутить над патриархом, конечно, плохо. Но в данном случае Кирилл сам дал для этого повод.

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