На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом (км 44+123 – км 38+000 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий.
Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.
Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.