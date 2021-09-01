Что с гаражной амнистией?

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня начинает действовать «гаражная амнистия». С ее помощью владельцы гаражей смогут оформить их в собственность. Такая возможность будет на протяжении 5 лет. Причем зарегистрировать можно и сам гараж, и земельный участок.

Сегодня в Петербурге и других городах существует множество неоформленных гаражей. Это не было сделано из-за пробелов в нашем законодательстве. Люди сталкивались с объективными сложностями, которые нельзя было разрешить. Теперь владельцы получат возможность юридически оформить свою собственность.

Но тут тоже имеются определенные нюансы. По словам специалистов, петербуржцы смогут оформить гараж при соблюдении трех условий. Во-первых, он доложен быть капитальным. Во-вторых – построенным до 2004 года, то есть до начала действия Градостроительного кодекса. В-третьих, гараж не должен быть признан самовольной постройкой. Но в целом процедура оформления заметно упростится, и многие люди смогут оформить свое строение и участок.