Петербургские трамваи пользуются спросом

Трамвай – один из старейших видов общественного транспорта. В некоторых городах предпочитают не использовать такие составы. В других – придают особое значение развитию трамвайной сети. Во вторую группу входит Петербург. В Северной столице даже занимаются производством трамваев, поставляя их в другие города.

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский трамвай «Львенок» отправится в Череповец. Этот город получит 11 единиц такого транспорта. Это современные модели, для которых характерны удобство, комфорт и высокий уровень безопасности. В «Львятах» можно заряжать мобильные устройства. Там также предусмотрены специальные зоны для инвалидов.

Мэр Череповца Вадим Германов считает это знаковым событием для города. Здесь уделяется большое значение трамваю. Теперь жители Череповца увидеть удобные и комфортные вагоны. Эти современные трамваи позволят открыть новую страницу в развитии городского транспорта.