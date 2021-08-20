ента новостей

11:20
Гусар размахивал саблей
10:52
Нелегально принимали металлолом
23:08
СКА потерпел чувствительное поражение от «Салавата Юлаева» в Казани
19:27
На внутреннем кольце КАД между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
13:59
В Ленобласти часть пляжа досталась местному депутату
13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
11:36
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:34
В Петербурге росгвардейцы оказали доврачебную помощь гражданину, получившему ножевое ранение
11:33
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
09:38
В Финляндии предложили одобрить вакцину Спутник V
08:50
Макаров пытается сохранить влияние?
08:28
Общепит пострадал
22:59
Оксану Дмитриеву атакуют судебными исками другие кандидаты
20:30
Вслед за государственными наградами четверо игроков «Зенита» получили ещё и спортивные звания
19:07
Концерт в поддержку донорства костного мозга
14:47
Губернатор Санкт-Петербурга высоко оценил работу Михаила Романова на посту депутата Государственной Думы
14:39
В Ленобласти пожилую женщину задушили шнуром от пылесоса
11:29
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса перекроют две полосы движения
11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
10:54
В ДТП в Ленобласти пострадала 5-летняя девочка
10:22
В Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве с сантехническими услугами
10:13
Это не сыр!
09:44
Афганцы не хотят домой
09:10
Заболеваемость ковидом падает
00:31
«СКА-1946» учинил сопернику разгром со счётом 6:0
23:19
110 литров крови в помощь Петербургу
23:13
Громкий старт, манипуляции политтехнологов и финал с «мёртвыми душами»
19:23
На КАД перекроют две полосы движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Гусар размахивал саблей

Гусар размахивал саблей

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
spb.tsargrad.tv
В Петербурге мужчина в костюме гусара размахивал саблей

Часто ли в наше время можно увидеть гусара с саблей? Ну, разве что в кино или в театре. Это же не типичная картина для современной действительности. Мы же не в 19 веке живем! Но все же иногда образы из прошлого предстают перед нами наяву. В этот момент мы переносимся в несколько другую реальность.

«Питерец.ру» сообщает, что на Английской набережной Северной столицы расхаживал мужчина в костюме гусара. Но в отличие от воспитанных людей из произведений классической литературы он размахивал саблей и пугал прохожих. Мужчина кричал: «Русские, я вам всем покажу!» Этот граждан производил впечатление выпившего или сумасшедшего.

Кем же был современный гусар? По некоторым сведениям, происходящее оказалось постановкой. В городе снимали сериал, где как раз и появлялся столь странный персонаж. Однако на этот счет высказывались и другие версии. Дескать, мужчина просто выпил после работы и слегка переборщил. Многим из нас все равно, что из этого правда. Надеемся, больше с саблей никто размахивать не будет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-01-2021, 09:14
Внедорожник не угоняли
5-11-2018, 08:04
Оседлал бронзового коня
24-07-2015, 11:42
Бывают психи разные...
7-07-2021, 10:24
На этот раз приставы помогли
28-06-2016, 12:51
Выпил пять литров водки и остался жив
10-02-2017, 22:03
В столице Белоруссии отдел русской книги пополнился литературой из Северной столицы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 13:37
В Ленобласти иномарка сбила ребенка на мопеде
0
107
Вчера, 13:31
В Петербурге женщина на иномарке сбила мальчика на самокате
0
101
Вчера, 13:22
В Петербурге отечественный автомобиль сбил 9-летнюю девочку
0
153
18-08-2021, 11:04
В Ленобласти водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево
Наверх