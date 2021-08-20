Гусар размахивал саблей

Часто ли в наше время можно увидеть гусара с саблей? Ну, разве что в кино или в театре. Это же не типичная картина для современной действительности. Мы же не в 19 веке живем! Но все же иногда образы из прошлого предстают перед нами наяву. В этот момент мы переносимся в несколько другую реальность.

«Питерец.ру» сообщает, что на Английской набережной Северной столицы расхаживал мужчина в костюме гусара. Но в отличие от воспитанных людей из произведений классической литературы он размахивал саблей и пугал прохожих. Мужчина кричал: «Русские, я вам всем покажу!» Этот граждан производил впечатление выпившего или сумасшедшего.

Кем же был современный гусар? По некоторым сведениям, происходящее оказалось постановкой. В городе снимали сериал, где как раз и появлялся столь странный персонаж. Однако на этот счет высказывались и другие версии. Дескать, мужчина просто выпил после работы и слегка переборщил. Многим из нас все равно, что из этого правда. Надеемся, больше с саблей никто размахивать не будет.