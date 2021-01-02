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Питерец.ру » Общество » Внедорожник не угоняли

Внедорожник не угоняли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Мужчина ошибочно заявил об угоне автомобиля

«Питерец.ру» сообщает, что 66-летний гражданин заявил о пропаже своего внедорожника «Сузуки Джимни». Этот человек позвонил в полицию и сообщил, что машину угнали со двора на пр-те Просвещения. Мужчина завил, что припарковал здесь свой автомобиль, а на утро его не обнаружил.

Однако через какое-то время петербуржец позвонил в полицию опять. Оказалось, что он нашел машину в другом дворе. Выяснилось, что этот мужчина периодически сталкивается с бессонницей. Когда он не смог заснуть, то поехал в компьютерный клуб и провел там какое-то время. После он оставил машину возле клуба, а домой отправился пешком. Забыв об этом, мужчина посчитал, что его автомобиль угнали.

Вот какие казусы иногда случаются с людьми. Хорошо, что автомобиль нашелся и его никто не угонял.

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