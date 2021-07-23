Священник скончался от коронавируса

Священники – особенные люди, которые служат Богу в храме. Чтобы бороться с разными проблемами и опасностями, они задействуют не только естественные, но и сверхъестественные средства.

Священнослужители молятся за тех, кто ним обращаются. И такие молитвы часто достигают положительного результата. Но любой священник остается обычным человеком, который также не застрахован от опасностей в собственной жизни. Эти люди тоже страдают, заболевают и даже умирают.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице скончался архимандрит Мефодий. Этому православному священнику было всего 60 лет. Смерть наступила от коронавируса. Божий человек несколько дней находился в реанимации. К сожалению, его жизнь спасти не смогли. Руководитель монастыря «Свет Валаама» ушел к Господу.

Бывают моменты, когда даже такие люди погибают. Почему-то Бог не уберегает их от опасностей. Мы не знаем ответов на все вопросы бытия. Поэтому нам приходится лишь констатировать печальный факт.