Петербург и BLM

Движение Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение») превращается в какой-то абсурд. Если кто-то всерьез думает, что достаточно встать на колено и тем самым ты борешься с расизмом, такому человеку лучше показаться психиатру. Подобные акции лишь разжигают расовую вражду. Борясь за права одних людей, идеологи BLM начинают ущемлять других в этих же самых правах.

Да и вообще русскому человеку трудно понять эти акции с коленопреклонением. Поэтому логично, что перед матчем России и Бельгии наши игроки вставать на колено не стали, а болельщики освистали участвующих в этом бельгийцев. Ну не принимает русский человек весь этот бред. Не хотим мы участвовать во всеобщем параде массового помешательства.

«Питерец.ру» отмечает, что реакция после произошедшего в Петербурге была разной. Кто-то из иностранцев поддержал нас, другие же осудили. Однако в УЕФА решили ничего не предпринимать по поводу свиста во время BLM-акции. Как говорится, и на том спасибо.

Показательно и поведение нашего тренера Станислава Черчесова. Когда ему задали вопрос по преклонению колена, он гневно посмотрел на журналиста и с неприкрытым раздражением заявил, что будет отвечать только на футбольные вопросы. В общем достали всех с этим BLM.