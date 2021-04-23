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Питерец.ру » Общество » Отрыта не только Черногория

Отрыта не только Черногория

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В какие страны можно отправиться из Петербурга

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице появились новые допуски на международные рейсы. Мы уже писали, что петербуржцы получили возможность летать в Черногорию. Теперь к этому списку добавились Кипр, Иордания, Сербия и некоторые другие страны.

Жители Петербурга могут лететь на Кипр в Пафос и Ларнаку. Что касается Иордании, то здесь предусмотрен рейс в Акабу. Еще из города на Неве можно отправиться в сербский Белград и в Северную Македонию. Также петербуржцам разрешено летать на Мальдивы.

Ранее мы уже писали, что власти Черногории разрешили доступ российским гражданам. Снятие ограничений тут же привело к увеличению спроса на поездки в эту страну. Теперь открылись и другие направления. Так что у Черногории появились серьезные конкуренты.

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