Договорился о Холокосте

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский профессор Владимир Матвеев потерял работу из-за своих высказываний о Холокосте. В ходе одного из вебинаров преподаватель СПбГЭУ выступил с развенчанием «мифов о Холокосте».

Матвеев заявил, что никакого Холокоста не было. По его мнению, это всего лишь выдумка сионистов, потому что физически нельзя уничтожить такое количество людей. Данное высказывание прозвучало на вебинаре для учителей и завучей.

В университете посчитали, что высказывание Матвеева является недопустимым как с научной, так и с общечеловеческой точки зрения. Поэтому профессора решили уволить. Кроме того, главный раввин Петербург подготовил заявление в прокуратуру. Еврейское сообщество было крайне возмущено высказыванием Матвеева об отрицании Холокоста.