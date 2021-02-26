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Питерец.ру » Общество » Договорился о Холокосте

Договорился о Холокосте

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Профессор отрицал Холокост и был за это уволен

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский профессор Владимир Матвеев потерял работу из-за своих высказываний о Холокосте. В ходе одного из вебинаров преподаватель СПбГЭУ выступил с развенчанием «мифов о Холокосте».

Матвеев заявил, что никакого Холокоста не было. По его мнению, это всего лишь выдумка сионистов, потому что физически нельзя уничтожить такое количество людей. Данное высказывание прозвучало на вебинаре для учителей и завучей.

В университете посчитали, что высказывание Матвеева является недопустимым как с научной, так и с общечеловеческой точки зрения. Поэтому профессора решили уволить. Кроме того, главный раввин Петербург подготовил заявление в прокуратуру. Еврейское сообщество было крайне возмущено высказыванием Матвеева об отрицании Холокоста.

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