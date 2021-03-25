С рыбаками нужно строже?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице произошло очередное происшествие с рыбаками. Фанатов зимней рыбалки пришлось эвакуировать с Финского залива. Жители города выразили по этому поводу серьезное недовольство.

Петербуржцы не понимают, как можно выходить на лед при температуре +9 градусов. Об этом даже развернулась соответствующая дискуссия в социальной сети. Некоторые пользователи убеждены, что нужно серьезно штрафовать таких рыбаков. Например, можно заставить возместить расходы по эвакуации.

Негодование граждан вполне объяснимо. К сожалению, есть рыбаки, которые упорно игнорируют запреты властей и МЧС, выходят на лед вопреки всякому здравому смыслу. В таких поступках нет никакой логики.