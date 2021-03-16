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Питерец.ру » Общество » Где самый грязный воздух?

Где самый грязный воздух?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какой из районов Петербурга самый загрязненный?

«Питерец.ру» сообщает, что синоптики произвели проверку воздуха в разных районах Северной столицы. В феврале наиболее загрязненным оказался Василеостровский р-н. Там был выявлен повышенный уровень содержания оксида азота. Данный показатель составил 1,1%. В других районах города эти значения оказались низкими.

При определении чистоты воздуха учитывалось содержание разных веществ. Важно, чтобы не было превышения допустимой концентрации. В последние годы уделяется большое внимание экологической обстановке. Это характерно не только для Петербурга, но и для других городов. С одной стороны, специалисты следят за уровнем чистоты воздуха. С другой – ведется работа над решением выявленных проблем.

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