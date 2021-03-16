Где самый грязный воздух?

«Питерец.ру» сообщает, что синоптики произвели проверку воздуха в разных районах Северной столицы. В феврале наиболее загрязненным оказался Василеостровский р-н. Там был выявлен повышенный уровень содержания оксида азота. Данный показатель составил 1,1%. В других районах города эти значения оказались низкими.

При определении чистоты воздуха учитывалось содержание разных веществ. Важно, чтобы не было превышения допустимой концентрации. В последние годы уделяется большое внимание экологической обстановке. Это характерно не только для Петербурга, но и для других городов. С одной стороны, специалисты следят за уровнем чистоты воздуха. С другой – ведется работа над решением выявленных проблем.