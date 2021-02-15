В Петербурге Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных правил при сдаче анализов на наличие COVID-19

После обращения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге в надзорные органы с просьбой провести проверку мобильных пунктов, где тестируют на наличие коронавирусной инфекции, и предпринять меры для соблюдения санитарных норм при проведении данных медицинских манипуляций управление Роспотребнадзора провело расследование. В результате было выявлено нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также невыполнение противоэпидемиологических мероприятий.

Законный представитель медучреждения вызван для составление протокола об административном правонарушении, ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

«Мы призываем граждан заботиться о себе и своих близких, а также ответственно относиться к выбору медицинской организации, если необходимо сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Необходимо обращать внимание на наличие разрешительной документации на осуществление такого рода деятельности, а также на соблюдение санитарных норм при проведении медицинских манипуляций», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Ранее ОНФ сообщал о появлении в Санкт-Петербурге мобильных пунктов для сдачи анализа на COVID-19. Забор мазков на наличие возбудителя коронавирусной инфекции производился в автомобилях, похожих на скорую помощь. Услугу предлагали частные организации. К примеру, одна из таких машин была замечена рядом с остановкой общественного транспорта напротив входа на Сенной рынок. Мониторинг активистов ОНФ показал, что желающие сдать анализ на коронавирус в таких мобильных пунктах не соблюдают социальную дистанцию, не всегда надевают маски и перчатки и создают скопление народа в многолюдном месте. Кроме того, на автомобилях были замаскированы государственные номера и скрыто название медучреждения, предоставляющего услугу.