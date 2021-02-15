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Питерец.ру » Общество » Что с браками и разводами?

Что с браками и разводами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Сколько браков и разводов зафиксировано в 2021 году?

«Питерец.ру» сообщает, что ЗАГС предоставил статистику по бракам и разводам. Получается, что с 1 января по 10 февраля текущего года в Северной столице было зарегистрировано 2774 брака и оформлено 2351 развод.

Это примерно равные показатели, которые показывают, что институт семьи переживает кризис. Чем именно вызван рост числа разводов в этом году, неизвестно. Посмотрим, какой окажется дальнейшая статистика. Пока прошло всего лишь 1,5 месяца 2021 года. Возможно, делать глобальные выводы еще рано.

Но нельзя не учитывать, что во второй половине 2020 года ситуация была совершенно иной. Тогда в Петербурге было зафиксировано 30080 браков и 15244 развода. Получается, что разводов было вдвое меньше.

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