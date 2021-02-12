Глава Пенсионного Фонда уходит?

«Питерец.ру» сообщает, что появилась информация о возможном уходе руководителя ПФ Максима Топилина. Некоторые СМИ утверждают, что он оставляет свой пост. Однако официального заявления на этот счет пока не поступало.

По имеющимся сведениям, Топилин уже объявил о своем уходе сотрудникам. Об этом утверждают высокопоставленные чиновники. Возможно, ситуация проясниться в ближайшие дни. Напоминаем, что Топилин возглавил ПФ РФ больше года назад. До этого он руководил Министерством труда и соцзащиты.

В этой ситуации нам остается дождаться официального подтверждения. Бывало немало случаев, когда слухи об отставке тех или иных лиц не подтверждались. Однако в данном случае вероятность ухода Топилина достаточно высока.