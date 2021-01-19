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Питерец.ру » Общество » Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры

Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры

В преддверии Дня студента 20 января в 13.30 курсанты Морского технического колледжа проведут акцию для врачей и пациентов Детской городской больницы №1 (Авангардная ул., 14).

Идея проведения акции «Морской Привет для Здоровья» появилась у ребят еще в декабре. Курсанты в свободное от учебы время трудятся в Организации «МИР МОЛОДЕЖИ», регулярно участвуют в донорских акциях. Так они собрали более 12 тыс. рублей. Затем обратились в больницу и по просьбе врачей купили термометры и пульсоксиметры, которые вручат администрации завтра.

Также курсанты подготовили флешмоб и номер от творческой студии колледжа, который пациенты смогут посмотреть из окон палат. А для врачей - креативные плакаты со словами благодарности.

Источник: Комитет по молодежной политике
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