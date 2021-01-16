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Питерец.ру » Общество » Помощь для отцов

Помощь для отцов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Отцы, столкнувшиеся с отчуждением ребенка, могут получить помощь

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице начала работать горячая линия, где отцы могут получить психологическую помощь. Она организована для мужчин, которые столкнулись с отчуждением со стороны ребенка.

Обычно такое происходит после развода. Некоторые дети начинают вести себя враждебно или испытывать неприязнь к родителю. В такой ситуации могут оказаться и матери, если ребенок остается жить с отцом. Такие женщины тоже могут получить помощь при обращении на горячую линию.

Если ребенок начинает вести себя подобным образом, то, скорее всего, это вызвано психологическим влиянием другого родителя или кого-то еще. Оказавшись в такой ситуации, ребенок начинает испытывать негатив по отношению к отцу, который с ними уже не проживает.

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