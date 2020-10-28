В России ускорят регистрацию прав на недвижимость

Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению новой информационной системы учета недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно завершился важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это полностью отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на эту систему произошел без остановки процедур регистрации и учета: «Мы плавно переносили сведения из двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в воздухе».

Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию уникальной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу как ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», – заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что российская практика эксплуатации подобных систем в масштабах всей страны – отсутствует, и в мире не существует ее аналогов. Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения – размер результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, достигает 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011-12 годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным информационным системам.

«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, непрозрачности и высоких коррупционных рисках», – отметила Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых информационных технологий в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. Сегодня во ФГИС ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», – сообщила Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех информационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней всех данных об объектах и правах на них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее на кадастровый учет одновременно. Такая единая процедура избавит заявителей от лишних действий, что, естественно, сократит время на оформление недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой дом должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В целом, в упрощенном виде это составляло 8 шагов и больше месяца ожидания результата.

«Теперь процесс регистрации сократился в два раза – до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На практике – сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до 3 рабочих дней и даже меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки», – сообщила Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений – получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы своего региона. Важно, что и Крымский полуостров теперь работает в единой информационной системе.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут. Это позволит пользователям оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений перед сделкой с недвижимостью. До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных регионах. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

Как заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко, граждане могут спать спокойно и быть уверенными, что сведения об их недвижимости под надежной защитой. Их сохранность во ФГИС ЕГРН обеспечивается в соответствии со всеми современными требованиями информационной безопасности. А для обеспечения отказоустойчивости специально были созданы распределенные центры обработки данных, обеспечивающие надежную и стабильную работу системы.