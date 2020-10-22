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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдет акции «Кабель жизни»

В Ленобласти пройдет акции «Кабель жизни»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Первое мероприятие из серии событий, посвященных прорыву энергетической блокады Ленинграда, пройдет в Волхове 24 октября.

Во дворе Музея истории города Волхова будет установлена инсталляция в виде большого шара и кабельных катушек. Здесь же – подробное описание подвигов волховчан, которые помогли вдохнуть энергию жизни в Ленинград.

На выставке будет запущена интерактивная карта города, где с помощью разноцветных светодиодов каждый желающий сможет отметить точки, которые считает благополучными или беспокоящими его. Карта станет своеобразным «народным» маркером современной жизни Волхова. Также зрители познакомятся с выставкой архитектурных проектов для малых городов Ленинградской области: «Маяк», «Волна», «Нити».

В рамках акции также пройдет интерактивная лекция с участием современных урбанистов Александры Ненько, Данияра Юсупова и Даниила Веретенникова.

Акция «Кабель жизни» призвана выявить связь времен и поколений для малых городов и деревень Ленинградской области, помочь увидеть возможные перспективы и направления дальнейшего развития. «Кабель жизни» также пройдет 31 октября в Новой Ладоге, а 4 ноября в Кобоне.

Источник: Администрация Ленобласти
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