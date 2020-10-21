На развязке КАД с Таллинским шоссе полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством работ по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках ремонта воздушной линии 35 кВ «Красносельская 1,2» на транспортной развязке на пересечении с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) (км 80 внутреннего кольца, км 61 внешнего кольца) будут полностью перекрывать оба направления основного хода КАД и два съезда (№ 5 и № 13).

Даты полного перекрытия движения: в ночь с 22 на 23 октября 2020 года в период с 00:00 до 05:00.

Время перекрытия: 00:00 – 00:30, 01:00 – 01:30, 02:00 – 02:30, 03:00 – 03:30, 04:30 – 05:00.

«В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения, на период демонтажа и монтажа высоковольтных воздушных линий в течение ночи будет пять раз полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД одновременно. Продолжительность одного перекрытия составит не более тридцати минут» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Дополнительно к вышеуказанным перекрытиям и в это же время будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезды с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область, на Красносельское шоссе по направлению в Красное Село и на Волхонское шоссе по направлению в город Пушкин» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращает внимание на то, что заказчиком вышеуказанных работ является ПАО «Ленэнерго».

Производитель работ ООО «ПКБ «РЭМ» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.