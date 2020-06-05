В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии

В преддверии Дня России Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» запустил всероссийскую акцию #ОкнаРоссии.

Для того, чтобы принять участие, необходимо украсить окно своего дома, квартиры или офиса в стилистике праздника. Можно украсить его рисунками, картинками или надписями, посвященными стране, Санкт-Петербургу, семье с помощью красок, наклеек, трафаретов. Также можно признаться в любви к Родине, нарисовав на окне контуры сердца. Затем, не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце. Получившиеся работы необходимо выложить у себя на странице в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) с #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия #мыроссия #мыпетербург #мывместе и рассказом о своем городе, дворе или малой Родине и передать эстафету своим друзьям или родственникам. Акция продлится до 12 июня.

КОНТАКТЫ: Черкасова Ольга Владимировна, ИО начальника отдела по связям с общественностью и поддержке мероприятий Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», +7 (911) 224-90-64, cherkasova@dzspb.ru

Историческая справка:

Ежегодно 12 июня в стране отмечают День России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В этот же день, но годом позже, в 1991 году, прошли первые в России открытые выборы, на которых победил Борис Ельцин.

Впервые праздник отмечался в 1995 году. А учреждено государственное торжество было в 1994 году, когда Ельцин утвердил 12 июня как день принятия государственной Декларации и российского суверенитета. Коротко праздник называли Днём независимости.

В 1998 году дату переименовали в День России. Официально положение об изменении было выпущено в 2002 году. Оно было зафиксировано в обновленном Трудовом кодексе.