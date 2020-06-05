ента новостей

20:13
В Петербурге общественники организовали экочеллендж «Придай вещи вторую жизнь»
20:10
Ленты в цветах российского триколора и открытки раздадут петербуржцам к Дню России
20:07
В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии
20:03
В Ленобласти в ЕГРН внесли пять особо охраняемых природных территорий
15:27
В Купчино пенсионер выпал из окна
14:48
В Петербурге задержали мужчину на сбыте марихуаны
13:24
В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона
13:21
В Петербурге задержали мошенника, похитевшего деньги у пенсионерки
09:43
Как поведет себя рубль?
09:17
Перчатки приводят к проблемам?
22:47
Петербург поддержит Всероссийскую неделю донорства
22:42
В Петербурге по Фонтанке запустят кораблики с желаниями горожан
21:22
Николай Платошкин будет помещён под домашний арест
16:57
Шишкина просит Беглова не делить петербуржцев 65+ на годных и негодных
16:53
Россельхознадзор проверил почти 55 тыс. тонн орехов и арахиса
13:30
В Петербурге задержали группу наркоторговцев
13:08
В Ленобласти задержали угонщика иномарки
13:02
В Ленобласти полицейскими раскрыто мошенничество в отношении пенсионерки
09:50
Смертность в мае выросла
09:11
Разрешили посещать храмы
20:47
Что будет с волонтерами Петербурга обсуждали на межведомственном совете
13:52
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 20 тыс. единиц молоди форели
13:44
СПбГМТУ участвует в организации инженерных классов в школах Санкт-Петербурга
13:42
В Петербурге на пожаре погибли четыре человека
13:38
В Ленобласти задержали двоих мужчин обокравших пенсионера
13:30
В Петербурге поймали автоугонщика
13:27
На мосту через реку Тосно на трассе М-10 ограничат пропускную способно
09:23
Политолог о голосовании по поправкам к Конституции
08:54
Туристического сезона не будет
16:37
В Токсово построят новое здание вокзала
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии

В Петербурге стартует Всероссийская акция #ОкнаРоссии

0
16
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
К Дню России Всероссийская акция #ОкнаРоссии стартует в Петербурге

В преддверии Дня России Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» запустил всероссийскую акцию #ОкнаРоссии.

Для того, чтобы принять участие, необходимо украсить окно своего дома, квартиры или офиса в стилистике праздника. Можно украсить его рисунками, картинками или надписями, посвященными стране, Санкт-Петербургу, семье с помощью красок, наклеек, трафаретов. Также можно признаться в любви к Родине, нарисовав на окне контуры сердца. Затем, не закрашивая рисунок, сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце. Получившиеся работы необходимо выложить у себя на странице в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram) с #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #МояРоссия #мыроссия #мыпетербург #мывместе и рассказом о своем городе, дворе или малой Родине и передать эстафету своим друзьям или родственникам. Акция продлится до 12 июня.

КОНТАКТЫ: Черкасова Ольга Владимировна, ИО начальника отдела по связям с общественностью и поддержке мероприятий Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец», +7 (911) 224-90-64, cherkasova@dzspb.ru

Историческая справка:

Ежегодно 12 июня в стране отмечают День России. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В этот же день, но годом позже, в 1991 году, прошли первые в России открытые выборы, на которых победил Борис Ельцин.

Впервые праздник отмечался в 1995 году. А учреждено государственное торжество было в 1994 году, когда Ельцин утвердил 12 июня как день принятия государственной Декларации и российского суверенитета. Коротко праздник называли Днём независимости.

В 1998 году дату переименовали в День России. Официально положение об изменении было выпущено в 2002 году. Оно было зафиксировано в обновленном Трудовом кодексе.

Источник: Комитет по молодежной политике
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2016, 18:17
Всероссийская акция «Читай, Страна!»
21-06-2019, 11:50
«Волонтеры Победы» ровно в 4 утра выложат свечами «1941 Помним»
13-02-2020, 17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
21-04-2017, 12:55
Георгиевскую ленточку начнут раздавать в понедельник
1-06-2015, 12:01
Северо-Западный банк Сбербанка запустил акцию «К вашему вкладу отпуск в награду»
23-04-2018, 14:43
400 000 Георгиевских ленточек раздадут в Петербурге

Происшествия на дорогах

0
325
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
572
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
0
683
18-05-2020, 19:07
Смертельное ДТП в центре Петербурга
0
815
12-05-2020, 12:00
Смертельное ДТП в Приозерском районе Ленобласти
Наверх