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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы и бизнесмены передали более 5000 планшетов школьникам и студентам

Петербуржцы и бизнесмены передали более 5000 планшетов школьникам и студентам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Петербуржцы и представители бизнеса помогли собрать более 5000 планшетов для школьников и студентов

Общественные организации, представители социально ответственного бизнеса и частные лица помогли обеспечить нуждающихся петербургских школьников и студентов планшетами для дистанционного обучения. Техника продолжает поступать: в рамках акции «#неканикулы» на сегодняшний день собрано и передано детям 5054 планшета.

С призывом помочь детям из малообеспеченных семей и поделиться с ними техникой для дистанционного образования к петербуржцам и представителям бизнеса обратился губернатор Александр Беглов. На призыв уже откликнулись сотни петербуржцев и ряд крупных организаций.

«Мы благодарны петербуржцам, которые приняли участие в акции «#неканикулы». Всего за несколько дней на горячую линию Комитета по образованию поступило более 200 звонков от неравнодушных горожан, выразивших готовность помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Проявили социальную ответственность и многие крупные компании, организации и общественные объединения. Совместными усилиями нам удалось обеспечить техникой уже тысячи детей, которые теперь имеют возможность учиться с использованием современных дистанционных технологий», - отметила председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева.

Технику для дистанционного обучения предоставили ООО «Марвел КТ», ГОО «Азербайджанская национально-культурная автономия СПб», компания «Сэтл Групп», ООО «Сетевое предприятие Росэнерго», ООО «Бэст Инжиниринг», ООО «Строительная компания Орион плюс», Хоккейный клуб СКА и Сбербанк. 4000 сим-карт для доступа в интернет предоставили операторы «Билайн» и «Теле2».

«Мы понимаем, как важна непрерывность учебного процесса. Особенно остро этот вопрос стоит перед теми, кто готовится к ОГЭ или ЕГЭ. У них от качества подготовки зависят не только четвертные или годовые оценки, но и будущая профессия. Мы не могли остаться в стороне», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сбор техники для учащихся продолжается. Сообщить о намерении передать технику можно на горячую линию Комитета по образованию по телефону: 576-34-37 (ежедневно с 9:00 до 18:00).

Источник: Администрация Петербурга
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