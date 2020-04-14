Петербуржцы и бизнесмены передали более 5000 планшетов школьникам и студентам

Общественные организации, представители социально ответственного бизнеса и частные лица помогли обеспечить нуждающихся петербургских школьников и студентов планшетами для дистанционного обучения. Техника продолжает поступать: в рамках акции «#неканикулы» на сегодняшний день собрано и передано детям 5054 планшета.
С призывом помочь детям из малообеспеченных семей и поделиться с ними техникой для дистанционного образования к петербуржцам и представителям бизнеса обратился губернатор Александр Беглов. На призыв уже откликнулись сотни петербуржцев и ряд крупных организаций.
Технику для дистанционного обучения предоставили ООО «Марвел КТ», ГОО «Азербайджанская национально-культурная автономия СПб», компания «Сэтл Групп», ООО «Сетевое предприятие Росэнерго», ООО «Бэст Инжиниринг», ООО «Строительная компания Орион плюс», Хоккейный клуб СКА и Сбербанк. 4000 сим-карт для доступа в интернет предоставили операторы «Билайн» и «Теле2».
Сбор техники для учащихся продолжается. Сообщить о намерении передать технику можно на горячую линию Комитета по образованию по телефону: 576-34-37 (ежедневно с 9:00 до 18:00).