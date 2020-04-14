Отделения Почты России продолжают работу

В период нерабочих дней отделения Почты России будут открыты для посетителей, но график их работы будет скорректирован в связи с мерами, принимаемыми для нераспространения коронавирусной инфекции.

Почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут открыты пять дней в неделю. Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию без изменений.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России и в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.

Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.