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Питерец.ру » Общество » Активисты против ресторана

Активисты против ресторана

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Православные активисты требуют закрыть богохульное кафе

«Питерец.ру» сообщает, что активисты православного движения «Сорок Сороков» возмущены идеей ресторана GOD на ул. Рубинштейна. По мнению этих людей, концепция заведения является богохульной.

Нужно отметить, что поводов для такой точки зрения достаточно. Это терновый венец с голой женщиной, надпись «Грех найдет тебя», бармены в виде священников, полуголые изображения с ангельскими крыльями.

Активисты требуют закрыть это заведение, поскольку здесь явно прослеживается глумление над христианскими ценностями. К тому же это все происходит в преддверии поста.

Представители православного движения выразили свое отношение к происходящему в социальных сетях. Эти люди подчеркнули, что готовят соответствующее заявление в правоохранительные органы.

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