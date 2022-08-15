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«Мы в игре. Лето в Санкт-Петербурге» — футбольный фестиваль для девочек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Санкт-Петербурге фестиваль «Мы в игре. Лето» состоится 17 августа

С 1 июня по 28 августа в 22 городах страны проводится Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето», который организует Российский футбольный союз в партнерстве с футбольными клубами РПЛ, Суперлиги и ФНЛ.

В Санкт-Петербурге фестиваль состоится 17 августа по адресу: улица Верности, 21 С.

Принять участие в фестивале может любая девочка в возрасте от 7-ми до 12-ти лет, вне зависимости от умения играть в футбол.

Фестиваль состоит из двух частей:

«Праздник футбола» — для девочек, которые никогда раньше не играли в футбол — это возможность познакомиться с футболом и попробовать свои силы в веселой и комфортной обстановке. Участницы спортивного праздника смогут попробовать активности на разных футбольных станциях, мастер-классах и аттракционах.

«Футбольный турнир» — командный турнир для девочек, которые уже тренируются в академиях и секциях. Задача турнира — предоставить юным футболисткам игровую практику без давления и ориентации на результат.

В фестивале «Мы в игре. Лето в Санкт-Петербурге» примут участие профессиональные футболистки и тренеры футбольного клуба «Зенит». У девочек будет возможность познакомиться и пройти мастер-классы и совместные тренировки со звездами.

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова отмечает: «Зачастую бывает так, что, когда родители выбирают вид спорта для девочки, футбол даже не рассматривается. Вместе с клубами РПЛ, Суперлиги, ФНЛ и региональными федерациями мы меняем общее отношение к женскому футболу. Мы хотим, чтобы как можно больше девочек с помощью тренировок развивали в себе все навыки, которые будут им полезны во взрослой жизни».

Для участия в фестивале достаточно зарегистрироваться на сайте и прийти на тренировку.

GirlPower — организационный партнер фестиваля, первая и крупнейшая в России женская футбольная школа GirlPower FC и футбольная академия для девочек GirlPowerKids. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте.

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