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Питерец.ру » Спорт » ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ

ЦСКА удалось выиграть у УНИКСа и второй матч финальной серии Единой Лиги ВТБ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.unics.ru
Самым результативным игроком второй игры финала стал казанец Маркос Найт, набравший 22 очка.

«Питерец.ру» не исключает, что поражение с разницей в одно очко в стартовой игре финальной серии Единой Лиги ВТБ могло негативно сказаться на психологическом состоянии игроков УНИКСа: ведь казанский клуб сам любит и умеет выигрывать нервные концовки. А ведь могло показаться, что важнейшие попадания Ненада Димитриевича и экс-игрока петербургского «Зенита» Джалена Рейнольдса уже склонили чашу весов в сторону команды Перасовича, но ЦСКА на то и суперклуб, что вытягивать подобные матчи.

Во второй игре если не всё, то очень многое решила первая четверть, которую армейцы выиграли с преимуществом «+15». Главный тренер УНИКСа назвал 8 очков за стартовую четверть «неестественными», и Перасовича можно понять. Времени, чтобы отыграться, у хозяев казанского «Баскет-холла» было предостаточно, но всё, на что хватило УНИКС – подтянуться к сопернику к большому перерыву, на который команды отправились с преимуществом ЦСКА в 9 очков. В третьей четверти казанское нападение опять забуксовало, и ЦСКА довёл матч до победы, итоговый счёт – 94:83.

Самым результативным в составе москвичей стал плеймейкер Мело Тримбл, который больше забивал, чем пасовал своим партнёрам. Тримбл набрал 20 очков, 14 – у француза Ливио Жан-Шарля.

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