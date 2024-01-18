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Питерец.ру » Спорт » Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов за употребление наркотиков дисквалифицирован РУСАДА на три месяца

Капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов за употребление наркотиков дисквалифицирован РУСАДА на три месяца

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
cskabasket.ru
Так и хочется сказать: нечего нашим баскетболистам брать дурной пример с некоторых несознательных игроков НБА!

Вот уж кого «Питерец.ру» мог бы с полным правом раньше назвать благонадёжным спортсменом – это Никиту Курбанова из баскетбольного ЦСКА. И вот грянула скандальная новость: 37-летний Никита Курбанов попался на употреблении кокаина и схлопотал дисквалификацию на три месяца – именно из-за этого он отсутствовал некоторое время на паркете в составе столичных армейцев. Заговорили даже об уголовном преследовании Курбанова, но вмешались юристы и пояснили: до этого вряд ли дойдёт.

Сам ветеран российского баскетбола уже извинился перед любителями баскетбола за этот инцидент, заявив следующее:

«Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком... Самое важное для меня сейчас – это вернуться к игре и к любимой профессии».

Дело в том, что Курбанов уже отбыл дисквалификацию и с 20 января формально может играть за ЦСКА в Единой Лиге ВТБ. Курбанова дисквалифицировали ещё 20 октября, соответственно, три месяца истекают.

История НБА знает немало поломанных наркотиками судеб. Самый трагичный пример – умерший сразу после драфта (где его выбрал «Бостон Селтикс») в возрасте 22-х лет Лен Байас, который мог сделать в заокеанской Лиге карьеру уровня Ларри Бёрда или Тима Данкана.


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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