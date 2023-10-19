Елизавета Туктамышева пропустит сезон – 2023/2024, означает ли это завершение карьеры фигуристки?

«Питерец.ру» размышляет, приостанавливает или завершает свою профессиональную карьеру Елизавета Туктамышева. С одной стороны, воспитанница прославленного петербургского тренера Алексея Мишина уже очень давно на льду: Туктамышева стала чемпионкой России по фигурному катанию ещё 10 лет назад. В дальнейшем бывали у «Императрицы», как её называют поклонники, взлёты и падения, при этом популярность Туктамышевой только возрастала.

Туктамышева в интервью уже заговаривала о потере мотивации – всё-таки больше 15 сезонов на льду это серьёзный временной период! Туктамышева стала широко известна ещё до первых побед Евгении Медведевой и Алины Загитовой, хотя с Олимпиадами Елизавете явно не везло: на главные старты четырёхлетия отправлялись и побеждали другие фигуристки.

Родившуюся в Глазове Туктамышеву заметил Алексей Мишин, в 2011 году юная фигуристка переехала в Санкт-Петербург и стала тренироваться у мэтра. Главными спортивными достижениями Туктамышевой стали золотая медаль чемпионата мира 2015 года в Шанхае и победа на континентальном первенстве в Стокгольме в том же году.

Станет ли бронзовая медаль чемпионата России – 2023 финальным аккордом длинной и насыщенной карьеры спортсменки Туктамышевой?