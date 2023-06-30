Новый старый игрок баскетбольного «Зенита» – Кайл Курич, уже игравший за петербургский клуб в сезоне – 2017/2018

Возвращение Кайла Курича в «Зенит» поначалу видится сомнительным решением клубного менеджмента. Ведь этот игрок не стал моложе за то время, когда перестал радовать своими точными бросками зрителей «СИБУР Арены». В конце лета Куричу исполнится уже 34 года – сможет ли он показывать свой привычный уровень или начнёт постепенно сдавать?

«Питерец.ру» напоминает, что Курич предыдущие пять сезонов провёл в «Барселоне», а не скитался по клубам, как это принято у американских баскетболистом в Старом Свете. К слову, у Курича есть паспорт гражданина Словакии и опыт выступлений за сборную этой страны. В составе «Барселоны» Курич дважды становился чемпионом Испании и трижды – обладателем национального кубка

В «Барселоне» Курич показывал хороший процент попадания с игры, но отнести его к лидерам испанской команды вряд ли можно. Амплуа Курича – снайпер-ролевик, способный в нужный момент забить дальний бросок. Хотя есть в активе Курича и персональный снайперский рекорд Единой Лиги ВТБ: в игре с «Енисеем» легионер смог набрать 34 очка.

Плюс в приглашении Курича: «возвращенцу» не нужно тратить много времени на адаптацию в старом-новом клубе. Ранее в «Зенит» перешёл ещё один иностранец – американец Винс Картер.