Легкоатлет Александр Хютте приговорён судом к двум годам колонии и штрафу за избиение мужчины

В прошлом году по лентам информационных агентств прошла новость о том, что известный спортсмен Александр Хютте стал подозреваемым в нападении и причинении вреда здоровью. Ровно год назад Хютте был задержан за нападение на пожилого мужчину в лифте. Почти неодетый спортсмен внезапно проявил агрессию, завязалась драга, но силы были явно не равны. Пострадала от спринтера и соседка, которой тоже пришлось обращаться к врачам, как и первому пострадавшему от кулаков Хютте.

Приговор суда в отношении 34-летнего Хютте – лишение свободы на 2 года в исправительной колонии и штраф. СМИ сообщают размер наложенного на Хютте штрафа максимально точно: 450 тысяч – за моральный вред избитому им в лифте, и ещё 40 221 рубль – возмещение материального ущерба. «Питерец.ру» напоминает: Хютте уже попадал в криминальную хронику. До происшествия в лифте он попался с неким пакетиком сомнительного содержания, спрятанном в обуви.

Хютте, в карьере которого были четыре золотых медали чемпионатов России в беге на короткие дистанции, получил широкую известность как «информатор ВАДА». Сотрудничество с этой инстанцией не спасло карьеру Хютте: он получил слишком длительную дисквалификацию. Тогда же был отстранён и Максим Дылдин.