Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что Кубок Стэнли ему «до лампочки»

Один из функционеров НХЛ («Питерец.ру» сомневается, что россиянам много скажет имя некоего Билла Дэйли, но он – заместитель комиссара заокеанской Лиги) запретил привозить Кубок Стэнли в Россию. В НХЛ существует традиция «День с кубком» (во многом – для рекламы самого хоккейного «продукта»), согласно которой каждый новый обладатель трофея получает право провести сутки с трофеев в любой части света. Российские хоккеисты многократно привозили Кубок Стэнли в Россию, вокруг этого создавалась шумиха в СМИ, что способствовало рекламе НХЛ.

После победы «Вашингтона» в 2018 году Александр Овечкин и Евгений Кузнецов побывали с Кубком в России. Тогда «Кэпиталз» одолели в финале «Вегас», который стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году (одним из триумфаторов недавно завершившегося плей-офф стал россиянин Иван Барбашев).

Отметивший в феврале своё 85-летие вице-президент ФХР Борис Майоров категорично высказался о запрете НХЛ на появление Кубка Стэнли в России в этом году. «Питерец.ру» цитирует заслуженного ветерана отечественного хоккея, признанного эксперта и комментатора:

«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Всё это укладывается в то, что происходит в мире… мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки».