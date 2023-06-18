ента новостей

14:18
Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что Кубок Стэнли ему «до лампочки»
14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
14:00
В Пушкине иномарка сбила 17-летнего подростка
13:41
В центре Петербурга задаржали карманника
13:06
На Васильевском острове задержали пьяного стрелка
12:42
В Петербурге мужчину ранили шампуром
22:15
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги своего участия в ПМЭФ – 2023
20:16
Генерал-полковник Олег Плохой вручил дипломы выпускникам Санкт-Петербургского военного института Росгвардии
18:45
85 лет исполнилось бы сегодня одному из символов ленинградских и петербургских шахмат Владимиру Карасёву
17:31
В Петербурге состоялось торжественное поднятие флагов трех исторических эпох
16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
16:51
Во Всеволожске задержали подозреваемого в угоне
16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
15:36
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
15:24
В Ленобласти задержан стрелок по прохожим
15:06
В Сестрорецке задержали пиромана
14:58
На ПМЭФ – 2023 Андрей Фурсенко принял участие в обсуждении темы «Социальная сплочённость и устойчивость общества»
14:56
Полицейские задержали двух лжесотрудниц социальной службы, обокравших пенсинерку в Металлстрое
14:16
В Петербурге в результате ДТП двух троллейбусов пострадал пассажир
10:30
В Ленобласти полицейские выясняют обстоятельства утопления 15-летнего подростка
23:00
Кирилл Столбов отправлен «Зенитом» в ростовскую аренду, а Далером Кузяевым заинтересовался турецкий «Бешикташ»
19:18
Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда», а вот Валерий Гергиев не присутствовал
18:19
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс
15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
14:53
РАНХиГС Санкт-Петербург и Президентская библиотека развивают сотрудничество
14:47
Звезды «Алых парусов-2023»: кто станет хедлайнером праздника
14:43
В Петербурге прошла масштабная донорская акция
14:40
Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве
14:39
В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей
14:37
Заявления Беглова на ПМЭФ-2023 о работе с подростками идут вразрез с провалом молодежной политики Смольного
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что Кубок Стэнли ему «до лампочки»

Вице-президент ФХР Борис Майоров заявил, что Кубок Стэнли ему «до лампочки»

0
7
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
khl.ru
Речь шла о запрете привезти заокеанских трофей в Россию для игрока «Вегаса».

Один из функционеров НХЛ («Питерец.ру» сомневается, что россиянам много скажет имя некоего Билла Дэйли, но он – заместитель комиссара заокеанской Лиги) запретил привозить Кубок Стэнли в Россию. В НХЛ существует традиция «День с кубком» (во многом – для рекламы самого хоккейного «продукта»), согласно которой каждый новый обладатель трофея получает право провести сутки с трофеев в любой части света. Российские хоккеисты многократно привозили Кубок Стэнли в Россию, вокруг этого создавалась шумиха в СМИ, что способствовало рекламе НХЛ.

После победы «Вашингтона» в 2018 году Александр Овечкин и Евгений Кузнецов побывали с Кубком в России. Тогда «Кэпиталз» одолели в финале «Вегас», который стал обладателем Кубка Стэнли в 2023 году (одним из триумфаторов недавно завершившегося плей-офф стал россиянин Иван Барбашев).

Отметивший в феврале своё 85-летие вице-президент ФХР Борис Майоров категорично высказался о запрете НХЛ на появление Кубка Стэнли в России в этом году. «Питерец.ру» цитирует заслуженного ветерана отечественного хоккея, признанного эксперта и комментатора:

«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Всё это укладывается в то, что происходит в мире… мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-06-2018, 13:20
Овечкин, Кузнецов и Орлов – обладатели Кубка Стэнли
24-05-2018, 16:21
Овечкин впервые в карьере сыграет в финале Кубке Стэнли
18-04-2018, 14:17
Овечкин и Панарин бьются в Кубке Стэнли
12-06-2017, 20:09
Малкин превзошёл Лемье: «Питтсбург» выиграл Кубок Стэнли
30-05-2023, 16:27
Клуб «Вегас Голден Найтс» стал соперником «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского по финалу Кубка Стэнли – 2023
11-06-2023, 19:14
«Флорида» Сергея Бобровского проигрывает в финале Кубка Стэнли «Вегасу» со счётом 1–3, шансов на трофей всё меньше

Происшествия на дорогах

0
16
Сегодня, 14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
0
25
Сегодня, 14:00
В Пушкине иномарка сбила 17-летнего подростка
0
110
Вчера, 16:58
В Шушарах разбившемуся мотоциклисту росгвардейцы оказали доврачебную помощь
0
124
Вчера, 16:33
В Ленобласти 76-летняя женщина скончалась после ДТП с рефрежиратором
Наверх