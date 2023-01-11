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Питерец.ру » Спорт » Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в реанимации в тяжёлом состоянии

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
Евгения Медведева уже пожелала ему скорейшего выздоровления.

По сообщениям СМИ, состояние Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова – тяжёлое. Костомаров, которому 45 лет, находится в больнице, с ним проводятся все необходимые процедуры. Журналисты и общественность спорят, могла ли повлиять на ухудшение состояния чемпиона Турина постоянная занятость в ледовых шоу в новогодние праздники.

Костомаров участвовал в двух ледовых шоу – «Волшебнике страны Оз» и «Щелкунчике и мышином короле». «Питерец.ру» заметил, что представления проходили с большим количеством переездов – не только в Москве, но и в Алма-Ате, Владивостоке, Мурманске и Хабаровске.

Сейчас Костомаров подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а состояние его оценивается как «стабильно тяжёлое». Но нет ухудшений, при этом фигурист, по словам Татьяны Тарасовой, находится у выдающихся врачей.

Двукратная чемпионка мира в одиночном женском катании Евгения Медведева уже пожелала Костомарову скорейшего выздоровления. Поддержал заболевшего спортсмена и почётный президент федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев, назвавший Костомарова «бойцом».

 

 

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