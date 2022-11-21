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Питерец.ру » Спорт » Лишившись вратаря в начале матча, сборная Ирана потерпела крупное поражение от Англии со счётом 2:6

Лишившись вратаря в начале матча, сборная Ирана потерпела крупное поражение от Англии со счётом 2:6

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Без голкипера Бейранванда иранская оборона не смогла сдержать Кейна и компанию.

15 июня 2018 года голкипер сборной Ирана Алиреза Бейранванд выдал запоминающийся «перфоманс» в матче против сборной Марокко, свидетелями чему стали зрители «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Иранцы тогда не позволили марокканцам забить, а в компенсированное ко второму тайму время вырвали минимальную победу. Бейранванд отлично играл и в двух других матчах группового турнира на ЧМ–2018 против Испании (0:1) и Португалии (1:1).

А вот сегодня Бейранванд смог провести на поле менее 20 минут, получив травму в столкновении с собственным игроком. Резервный вратарь сборной Ирана оказался бессилен против английской атаки: уже к перерыву подданные короля Карла Третьего вели со счётом 3:0 после точных ударов Джуда Беллингхэма, Букайо Сака и Рахима Стерлинга. Во втором тайме англичане забили ещё трижды (Сака сделал дубль, отличились также Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш), но и иранцы дважды поразили ворота Джордана Пикфорда. Это Мехди Тареми догнал Сака и эквадорца Валенсию в списке лучших бомбардиров «Мундиаля» – у всех по 2 мяча.

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