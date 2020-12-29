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Питерец.ру » Спорт » СКА разгромил «Сочи», а московское «Динамо» уничтожило «Спартак» Знарка

СКА разгромил «Сочи», а московское «Динамо» уничтожило «Спартак» Знарка

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Вадим Шипачёв набрал 4 очка в матче с командой Олега Знарка – что бы это значило?

СКА без видимого напряжения справился в гостях с сочинцами: счёт 4:1 говорит сам за себя. После нулевой ничьей в первом периоде невские армейцы начали забивать Красикову: открыл счёт на Владислав Цицюра, которому ассистировали Чибриков и Фантенберг. А затем наступил черёд Андрея Кузьменко: форвард СКА сумел сделать хет-трик!

«Питерец.ру» обратил внимание и на московское дерби: «Спартак» принимал «Динамо» и потерпел сокрушительное поражение со счётом 0:6. Интересно, что Олег Знарок тренировал и динамовцев: любители хоккея помнят золотые времена для «бело-голубых».

Но сегодня фортуна отвернулась от Знарка: Вадим Шипачёв вдоволь поиздевался над обороной «красно-белых». Сразу 4 очка (гол и 3 результативных передачи) записал себе в актив динамовский центрфорвард. Не помогла «Спартаку» и экстренная замена вратаря уже в первом периоде: Гудачек быстро пропустил две шайбы и уступил место Трушкову. «Спартак» находится в зоне плей-офф на Западе, но с такими поражениями недолго и пропустить вперёд не только идущий восьмым «Йокерит», но и расположившийся на девятом месте «Витязь».

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